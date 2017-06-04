В КПВВ «Каланчак» прикордонники виявили «шпигунську авторучку» (фото)

3 червня до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» з території окупованого півострова на автомобілі «ВАЗ» прибув 27-річний громадянин України, мешканець Миколаєва. Під час огляду транспортного засобу прикордонники Херсонського загону у дверці автомобіля виявили спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації у вигляді авторучки. По даному факту прикордонники проінформували співробітників СБУ, які в свою чергу пристрій вилучили, а громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 195-5 КУпАП «Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації».

Санкція якої передбачає накладення штрафу від 50-100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією технічних засобів.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов