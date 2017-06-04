В Новой Каховке подвели итоги XVII международного конкурса «VIVAT, MUSICA»

3 июне в Новой Каховке завершился 18-й международный конкурс академического искусства юных «VIVAT, MUSICA». В нем участвовали 123 юных музыканта. Гран-при получил скрипач из Николаева Никита Вихорев.
Номинация: Композиторы.
В младшей группе победила Зелинская Любовь (Киев)
Номинация: Вокалисты.
В младшей группе победил Захаров Ярослав (Кривой Рог).
Номинация: Пианисты.
В младшей группе победила Португальская Арина (Херсон).
В средней группе – Иванова Мария (Новая Каховка).
В старшей группе – Мишкаленко Олег (Херсон).
Номинация: Струнники.
В младшей группе победила Иванко Анастасия (Николаев).
Средняя группа – Широкова Анна (Николаев).
Старшая группа – Вихорев Никита (Николаев).
Номинация: Народники.
В младшей группе победил – Геращенко Михаил (Новая Каховка).
Средняя группа – Северинов Даниил (Николаев).
Старшая группа – Буйвол Евгений (Николаев).
Номинация: Духовые, ударные инструменты.
Номинация: Духовые, ударные инструменты.
В младшей группе победил Легчило Янишевский (Николаев).
Средняя группа – Швец Елена (Николаев).
Старшая группа – Зембович Андрей (Николаев).
Номинация: Ансамбли
В младшей группе победили Ивлева Анастасия и Клочко Карина (Кривой Рог).
Средняя группа – Червяк Валерия и Червяк Виолетта (Каховка).
Старшая группа – Романцева Мария и Асатрян Елена (Олешки).
Номинация: «Произведение с оркестром».
В младшей группе победил – Исип Юлия (Николаев).
Средняя группа – Мальченко Анна (Киев).
Старшая группа – Вихорев Никита (Николаев).
По материалам: НК онлайн