В Новой Каховке подвели итоги XVII международного конкурса «VIVAT, MUSICA»

3 июне в Новой Каховке завершился 18-й международный конкурс академического искусства юных «VIVAT, MUSICA». В нем участвовали 123 юных музыканта. Гран-при получил скрипач из Николаева Никита Вихорев.

Номинация: Композиторы.

В младшей группе победила Зелинская Любовь (Киев)

Номинация: Вокалисты.

В младшей группе победил Захаров Ярослав (Кривой Рог).

Номинация: Пианисты.

В младшей группе победила Португальская Арина (Херсон).

В средней группе – Иванова Мария (Новая Каховка).

В старшей группе – Мишкаленко Олег (Херсон).

Номинация: Струнники.

В младшей группе победила Иванко Анастасия (Николаев).

Средняя группа – Широкова Анна (Николаев).

Старшая группа – Вихорев Никита (Николаев).

Номинация: Народники.

В младшей группе победил – Геращенко Михаил (Новая Каховка).

Средняя группа – Северинов Даниил (Николаев).

Старшая группа – Буйвол Евгений (Николаев).

Номинация: Духовые, ударные инструменты.

Номинация: Духовые, ударные инструменты.

В младшей группе победил Легчило Янишевский (Николаев).

Средняя группа – Швец Елена (Николаев).

Старшая группа – Зембович Андрей (Николаев).

Номинация: Ансамбли

В младшей группе победили Ивлева Анастасия и Клочко Карина (Кривой Рог).

Средняя группа – Червяк Валерия и Червяк Виолетта (Каховка).

Старшая группа – Романцева Мария и Асатрян Елена (Олешки).

Номинация: «Произведение с оркестром».

В младшей группе победил – Исип Юлия (Николаев).

Средняя группа – Мальченко Анна (Киев).

Старшая группа – Вихорев Никита (Николаев).

По материалам: НК онлайн