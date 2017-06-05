У Генічеську в ДТП постраждали 4 людини (фото)

5 червня в 2.00 до чергової частини Генічеського відділу поліції надійшло повідомлення, що в місті сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 4 людини. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля «HONDA CR-V», рухаючись по вулиці Центральній у м. Генічеськ, під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю «LEXUS LX570» під керуванням 38-річного херсонця, який рухався у зустрічному напрямку. В результаті ДТП водій та три пасажири автомобіля «HONDA CR-V» отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі доставлені до Генічеської лікарні. Водій автомобіля «LEXUS LX570» ушкоджень не отримав.

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Проводиться розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Херсонській області