У жительницы Херсонщины украли два скутера

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58-летняя жительница Белозерского района написала заявление в полицию о краже 2-х скутеров из гаража. Обстоятельства происшествия уточняются. Населенный пункт района, где это случилось, не указывается.

ГУ Нацполиции в Херсонской области
 

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