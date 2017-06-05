У жительницы Херсонщины украли два скутера Дата публікації 05.06.2017 Автор: Редакція 58-летняя жительница Белозерского района написала заявление в полицию о краже 2-х скутеров из гаража. Обстоятельства происшествия уточняются. Населенный пункт района, где это случилось, не указывается. ГУ Нацполиции в Херсонской области Можливо буде цікаво: У жительницы Херсонщины из дома украли 3 тыс. долларов У жительницы Херсонщины из дома украли более 20 тыс. гривен У жительницы Херсонщины из дома украли ноутбук и деньги У 62-летней жительницы Херсонщины из дома украли холодильник и стиральную машину У 79-летней жительницы Херсонской области из дома украли 7 тыс. гривен Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт CAPTCHA Code * .