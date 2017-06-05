На Херсонщині тривають заходи з протидії браконьєрству

На період нерестової заборони працівники відділення поліції в порту Херсон з метою протидії браконьєрству систематично патрулюють водойми Херсонщини. Так, під час патрулювання території Каховського водосховища, неподалік від с. Василівка Горностаївського району поліцейські відділення поліції у порту Херсон виявили браконьєрські знаряддя лову: 12 сіток загальною довжиною 611 метрів, у яких знаходилася риба (лящ – 50 штук, плотва – 50 штук, карась- 170 штук, сом – 2 штуки, окунь – 2 штуки).

Сітки вилучили співробітники Херсонрибохорони. Вилучену рибу повернули у природне середовище. Якби не ці заходи, загальна сума збитків становила би більше 22 тисяч гривень.

Також під час патрулювання в Милівській затоці поблизу с. Качкаровка Бериславського району поліцейські виявили 6 сіток загальною довжиною 415 метрів. Рибу, яка була у сітках повернули у природне середовище.

Наразі за всіма фактами поліція встановлює порушників природоохоронного законодавства. Профілактичні заходи щодо боротьби з браконьєрством, незаконною торгівлею водними ресурсами та іншими порушеннями правил рибальства тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області