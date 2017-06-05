Громадянка РФ намагалася потрапити до окупованого Криму за хабар

Сьогодні зранку до контрольного пункту «Чонгар» прибула громадянка Російської Федерації. Прямувала іноземка до окупованого Криму. Під час прикордонного контролю військовослужбовці встановили, що у росіянки немає спецдозволу для перетину адмінмежі. З метою улагодження питання безперешкодного пропуску на анексований півострів, іноземка запропонували прикордоннику хабаря у розмірі 200 гривень. Від неправомірної винагороди військовослужбовець відмовився. Громадянку РФ військовослужбовці до ТОТ АР Крим не пропустили та склали адмінпротокол за ст. 204-2 КУпАП. А за фактом дачі хабаря, прикордонники направили повідомлення до Національної поліції:

про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).



Прес–служба Бердянського прикордонного загону