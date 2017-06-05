На Всеукраинском конкурсе «Моральный поступок» отличились херсонцы

В мае в Киеве прошел VII Всеукраинский конкурс «Моральный поступок». Организаторами данного конкурса являются: Всеукраинская общественная организация «Ассоциация украинских юристов», Украинский фонд культуры и Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра при поддержке Министерства образования и науки Украины, Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального педагогического университета имени М, П. Драгоманова.

Всеукраинский конкурс «Моральный поступок» проводится с целью популяризации духовных и нравственных достижений; консолидации усилий, направленных на нравственное саморазвитие личности, способной обеспечить стране достойное место в цивилизованном мире; содействия формированию гражданской позиции и социально-правовой активности учащихся и студентов; создания условий для проявления патриотизма, высоких нравственных ценностей, чувства любви к Украине, готовности к защите Украины, обеспечения ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

Конкурс был основан в 2010 году Ассоциацией украинских юристов. В этом году жюри рассмотрело 529 работ участников с разных уголков Украины. Среди работ творческие отчеты, посвященные охране окружающей среды, сохранению давних традиций и ремесел украинского народа, помощи детям с ограниченными возможностями, воинам АТО, пожилым людям, а также ответственному отношению к истории родного края.

Победителями всеукраинского конкурса «Моральный поступок» стали и херсонцы! Первое место завоевал Президент парламентской республики Генического ВПУ №17 Сухонос Сергей (руководитель проекта — Батрак Н. М., социальный педагог училища), представив на суд жюри свою работу «Давайте начнем менять мир с себя» (творческий отчет ученического самоуправления) в номинации «национально-патриотический проект».

Третье место с экологическим проектом «Книга, написанная сердцем» заняли ученики Херсонской общеобразовательной школы I степени № 25 Херсонского городского совета (руководитель проекта – Попова Наталья Ивановна, учитель начальных классов).

По материалам: Херсонцы