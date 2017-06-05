В Геническе мусульмане района провели Ифтар

В месяц Рамадан мусульмане Украины, как и мусульмане во всем мире, устраивают торжественные вечера разговения – Ифтары. 2 июня в Геническе прошел очередной торжественный Ифтар, собравший более 200 человек. Началось мероприятие с интересного номера, в котором говорилось о том, как определять наступление месяца Рамадан по Луне. Затем, согласно доброй традиции мусульман дети прочитали текст из Священного Кур᾽ана. В продолжении мероприятия, ансамбли порадовали всех присутствующих красивыми песнопениями. Также подрастающее поколение выступили с наставлениями и советами.

С приветственным словом выступил Имам Херсонской области Шейх Казим Мухаммедов. Он поздравил верующих с наступлением лучшего месяца в году – месяца Рамадан – и пожелал мусульманам с максимальной пользой провести это благословенное время.

Поздравил мусульман также и Имам Генического района Джавриев Улугбек оджа и пожелал всем мусульманам сил и терпения для соблюдения Поста в месяц Рамадан.

После захода солнца, гости приступили к разговению финиками и водой, а затем коллективно выполнили вечерний Намаз. Угощали постящихся горячим пловом.

По материалам: Новый Визит