Новокаховські студенти побували на території місцевої військової частини проти-повітряної оборони

Студенти Новокаховького коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету побували на території місцевої військової частини проти-повітряної оборони. І не простоо побували, а отримали нагоду відчути себе справжніми військовими. Безпосередньо на полігоні понад 40 студентам-першокурсникам військові нагадували заходи безпеки при поводженні зі зброєю, знайомили з будовою автомата, правилами заряджання та розряджання зброї, умовами виконання стрільб. Майбутнім захисникам також розповіли про основні положення статуту ЗСУ, детально поінформували щодо надання першої медичної допомоги.

Джерело: НК онлайн