Новокаховські студенти побували на території місцевої військової частини проти-повітряної оборони

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Студенти Новокаховького коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету побували на території місцевої військової частини проти-повітряної оборони. І не простоо побували, а отримали нагоду відчути себе справжніми військовими. Безпосередньо на полігоні понад 40 студентам-першокурсникам військові  нагадували заходи безпеки при поводженні зі зброєю, знайомили з будовою автомата, правилами заряджання та розряджання зброї, умовами виконання стрільб.  Майбутнім захисникам також розповіли про основні положення статуту ЗСУ, детально поінформували щодо надання першої медичної допомоги. 

Джерело: НК онлайн

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