В Херсоне прошел Всеукраинский турнир по боксу, посвященный Дню защиты детей

В Антоновке состоялся Всеукраинский турнир по боксу, посвященный Дню защиты детей. Ставший уже традиционным турнир собрал всю местную детвору. Не остались равнодушными и многие взрослые. Соревнования не разочаровали зрителей. На турнир собралось 193 юных боксера из семи областей Украины, а также представители клубов бокса со всей Хероснской области. Открыла турнир торжественная программа, во время которой местные коллективы художественной самодеятельности устроили мини-концерт. А юные антоновцы Жигулин Василий и Пархомов Владислав рассказали трогательное стихотворение про бокс.

Поздравить участников с началом соревнований приехали президент Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Александр Трутнев, антоновский поселковый голова Игорь Семенчев, депутат Херсонского областного совета Юрий Рожков, директор Херсонского высшего училища физической культуры Валентин Сух, депутат Херсонского городского совета Галина Луговая, представители местного самоуправления Антоновки.

Последующие бои отличались зрелищностью и азартом. Дух товарищества вне ринга сочетался со здоровой спортивной конкуренцией боев.

«Бокс – это вся моя жизнь. Я живу этим видом спорта. Хочу развить бокс в Антоновке и поднять детей на высший уровень. Рано или поздно я добьюсь своей цели, построю здесь специализированный спортивный зал по боксу. По поводу соревнований могу сказать, что всё прошло благополучно, всем понравилось. Хочу поблагодарить людей, без которых этот турнир не состоялся бы. Благодаря им он получился таким насыщенным и ярким»,– прокомментировал итоги мероприятия его организатор Константин Мельник.

Херсонская областная федерация бокса