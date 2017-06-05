Ученики Первой Херсонской киношколы вошли в десятку лучших на «Чилдрен кинофест» в Киеве

Первая Херсонская киношкола на своей странице в Facebook сообщила, что работы ее воспитанников вошли в десятку лучших на «Чилдрен кинофест» в Киеве. "Не верилось, когда узнали что прошли в десятку финалистов из 130 фильмов. Не верилось, что не затеряемся среди таких сильных работ. Не верилось, что сможем претендовать на призовое место. Не верилось, но все сбылось, наверно нужно больше верить в свои силы. А ведь у ребят это первая полноценная работа, что еще впереди, страшно думать!", – говорится в сообщении.