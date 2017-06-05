5 июня в 18:00 в Херсоне члены Kherson Art Hub планируют собраться на пикет у кинотеатра "Иллюзион". Как сообщается на страницы этой организации в соцсети, они мирно протестуют против предложения депутатов облсовета переехать из здания кинотеатра «Иллюзион» в Дворец молодежи (ДКТ). Они не согласны с тем, что власти планируют ««Иллюзион» и всю прилегающую территорию отдать на приватизацию». Они требуют «навсегда исключить Иллюзион из списков объектов, которые готовят к отчуждению коммунальной собственности».

По материалам: Гривна. Новый формат