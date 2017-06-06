На бряцание оружием в Крыму мы не рефлексируем, – Андрей Гордеев

Отвечая на вопрос Громадського радіо по поводу курортного сезона и близости Крыма, глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил: "Я недавно был с рабочей поездкой в ​​Литве, где услышал, что Украину и, в частности, Херсонскую область наши европейские партнеры сравнивают с Сирией из-за картинки в медиа о боевых действиях. На это я им ответил, что мы реконструировали аэропорт, он уже работает, самолеты летают, и это означает, что зона мирная. Также мы возрождаем международный фестиваль детского творчества «Черноморские игры» в Скадовске, от которого до Крыма подать рукой.

И это означает, что это безопасно, если мы там собираем своих детей.

Также я хочу отметить, что у нас высокий уровень боеспособности. У нас действительно есть военное присутствие в регионе, но нашей целью совместно с военными было так их разместить, чтобы они могли заниматься и разведкой. Чтобы они присутствовали, но чтобы их не было видно.

На бряцание оружием в Крыму мы не рефлексируем, так как, по словам военных, в случае чего от Крыма останется только маленький остров".

По материалам: Гривна. Новый формат