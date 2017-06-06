Диво – в простих речах: у Херсоні відкрилася виставка робіт Оксани Оснач

2 червня в рамках мистецького проекту «Галерея життя» у Херсонському обласному онкологічному диспансері відкрилася виставка робіт Оксани Оснач. Персональна виставка Оксани має назву «Поезія реальності» та складається із 24 робіт, виконаних у техніці олійного живопису, у жанрах пейзажу і натюрморту, а також у реалістичному напрямку. Оксана Оснач – член Національної Спілки Художників України, володарка звання «Кращий художник 2015 року» Херсонської обласної організації НСХУ.

У 2009 році, після навчання у Херсонському державному університеті, працювала викладачем рисунку і живопису на кафедрі «Образотворче мистецтво і дизайн». Учасниця більш ніж двадцяти Всеукраїнських художніх виставок, неодноразовий лауреат міжнародних виставок, серед яких виставки в Італії та Польщі. Сьогодні Оксана працює в студії творчості “Арт-Азарт” та проводить майстер-класи з олійного живопису для усіх бажаючих.

«Надихаюся простими, звичними речами, природою та творчістю інших майстрів. Люблю зворушливі дворики та вулички, а також натюрморти, просякнуті сонячним світлом. Взагалі, малюю все що бачу. Люблю, коли я малюю на вулиці, люди підходять і цікавляться, що ж таке я там побачила. І трохи іншими очима дивляться на наші буденні, прості радості» – зізнається художниця.

«Роботи Оксани Оснач просякнуті неймовірним теплом та любов'ю, і кожна з них доводить, що диво – в простих речах!» – підкреслює головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сокур.

Запрошуємо відвідати експозицію у «Галереї життя» протягом місяця.