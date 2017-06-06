В Новій Каховці в результаті ДТП чоловіка доставили до лікарні

5 червня о 06:20 до чергової частини Новокаховського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що 22-річна водій автомобіля «Land Rover Range Rover Sport», проїжджаючи перехрестя вулиць Маяковського та Героїв України, не надала переваги в русі та здійснила зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Lanos», який рухався по головній дорозі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії та два пасажири автомобіля «Land Rover» отримали легкі тілесні ушкодження.

64-річний пасажир «ДЕУ» з діагнозом черепно-мозкова травма, рвана рана голови, забій грудної клітини був доставлений до центральної районної лікарні.

Головне управління Національної поліції в Херсонській області нагадує водіям про необхідність бути пильними та уважними за кермом і неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху. Пам’ятайте, що від ваших дій залежить не лише ваше здоров’я, а й життя інших учасників дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Херсонської області