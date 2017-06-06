Діти з Донеччини відправились на оздоровлення до Херсонської області

5 червня у дитячому оздоровчому комплексі «Сонячний» (Скадовський район) розпочался відпочинок для 20 дітей Донецької області з лінії зіткнення за кошти облбюджету Херсонської ОДА. Зміна триватиме 10 днів. Для дітей заплановані екскурсії, творчі заняття. У серпні місяці відпочинок планується для 180 дітей з лінії зіткнення. "Висловлюємо щиру подяку Херсонській облдержадміністрації за надану можливість оздоровити дітей вищевказаної категорії. Ці діти більш за інших потребують уваги та підтримки, у зв’язку зі складними обставинами внаслідок бойових дій", – про це йдеться на сайті Донецької ОДА.