В КПВВ «Каланчак» прикордонники виявили психотропні речовини та набій до автомата Калашникова (фото)

4 червня до КПВВ «Каланчак» на «Fiat» прибув 38-річний громадянин України, який направлявся з Севастополя до Києва. В салоні у підлокітнику біля водійського місця прикордонники виявили спеціальний 5.45 мм набій до автомата Калашникова. Також, 33-річна громадянка України направлялась з Херсона до Сімферополя в пішому порядку. Під час прикордонного контролю вона нервувала та викликала підозру. Під час огляду речей прикордонники виявили 5 ампул по 5 міліграмів медичного сильнодіючого медпрепарату, який містить психотропну речовину «Фенол», заборонений для переміщення через адмінмежу.

В обох випадках прикордонники проінформували представників Національної поліції.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов