7 июня наградят лауреатов конкурса «Легенды Херсонщины»

7 июня состоится финальный этап ежегодного конкурса литераторов и краеведов «Легенды Херсонщины» – награждение победителей. Лауреатов ждут призы и денежные премии. Об этом информирует соучредитель БФ «Будущее Херсонщины» Юлия Сытник, которая и стала в прошлом году организатором конкурса. Кроме того, активное участие в организации конкурса принимали сотрудники Херсонской областной библиотеки для детей им. Днепровой Чайки. В этом году, Юлия Сытник получила поддержку не только от неравнодушных и активных херсонцев, но и от местных властей.

По материалам: Херсонщина за день