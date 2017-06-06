Триває реконструкція автотраси Олешки—Гола Пристань—Скадовськ

Комфортнішим для відпочивальників стане шлях до курортів на Чорноморському узбережжі Херсонщини. Тут триває розпочата торік реконструкція автотраси Олешки—Гола Пристань—Скадовськ, якою влітку до оздоровниць та у зворотному напрямку пересуваються десятки тисяч транзитних авто. Начальник Служби автодоріг краю Микола Савченко розповів «Голосу України», що 2016-го вдалося модернізувати 6,2 км цієї важливої дороги. А нинішнього року до кінця липня бригада броварського ШБУ-50 доведе до цивілізованого стану ще стільки само. Другий етап робіт коштуватиме 39,4 млн грн.

Роботи виконують за європейськими технологіями, а виконавці гарантують цілісність покриття (якщо його не нищитимуть у спеку перевантажені автопоїзди із збіжжям) впродовж 5 років.

Утім, якісна траса влітку «дотягнеться» тільки до міста Гола Пристань. На продовження в напрямку Скадовська поки що бюджетних коштів не віднайшли.

Джерело: Голос України