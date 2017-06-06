Рыба, купленная в торговой сети, довела двух херсонцев до больничной койки

Рыба, купленная в торговой сети, отправила на больничную койку уже второго по счету херсонца. До того диагноз "ботулизм" поставили 46-летней женщине, которая угостилась вяленым карасем из супермаркета. А 5 июня около 6:00 «скорая помощь» забрала 47-летнего мужчину, который приобрел копченую рыбу в одном из магазинов центра города. У него многократная рвота, и все «прилагающиеся» симптомы гастроэнтерита, но не исключается и тот же ботулизм. Точное заключение предстоит установить врачам инфекционной больницы, куда попал горожанин.

По материалам: Херсонцы