Цього року у Бериславському районі скоротили 180 технічних працівників системи освіти

За новим бюджетним кодексом, виплачувати їм зароблені кошти, як і погашати комунальні платежі навчальних закладів, мають місцеві бюджети. Субвенція з держбюджету погашає лише витрати на зарплату педагогічним працівникам. Депутати, і таких більшість у місцевій райраді, вирішили рубати навідліг і звільнили техпрацівників з метою економії бюджетних коштів. Вільний залишок 2016 р. у розмірі 10 млн грн перекочував до бюджету 2017-го. 8 млн депутати розподілили одностайно, а ось 2 млн вирішили витратити не на погашення дефіциту у частині зарплати, а роздробили на ремонти, преміювання учнів, закупівлю оргтехніки для КП.

«Я би залишила тих 180 технічних працівників, які забезпечують дотримання санітарних норм в школах району. Також у нас є три ради, в яких бюджет не виконаний (Новокаїрська, Новобериславська, Червономаяцька). Треба розподілити кошти, щоб люди отримали заробітну плату. На засіданні бюджетної комісії не був розписаний кошторис (скільки коштує програмне забезпечення і комп’ютери для комунальної установи, скільки коштує ремонт роздягальні на стадіоні тощо), тому я не голосувала за це рішення. Потрібно визначитись, чи преміювати кращих учнів, чи дати зароблені кошти їхнім батькам», – прокоментувала перший заступник голови Бериславської РДА, депутат райради Ірина Дробиш.

За матеріалами: Український південь