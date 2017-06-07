Учасник АТО відсудив своє право на робоче місце

Один із жителів Іванівського району потрапив у неприємну ситуацію, коли предметом бюрократичної тяганини стало його робоче місце. Він працював у одній із організацій в смт Іванівка. Під час оголошення мобілізації до лав ЗСУ був призваний на службу, яку добросовісно відслужив в зоні проведення АТО. Після демобілізації чоловік відновився на раніше займаній посаді в організації і почав далі працювати. Трішки згодом чоловік вирішив повернутися на службу до лав ЗСУ, в зону проведення АТО, але тепер на умовах контракту.

Так і вчинив. Він уклав контракт на 18 місяців і відправився на службу. Іванівець щиро сподівався, що його робоче місце, з цивільного життя, залишиться закріпленим за ним на період дії контракту, а вже по тому він зможе повернутися до своєї звичної роботи.

Його оптимізму не розділив роботодавець, який звільнив працівника, мотивуючи свої дій тим, що працівник уклав не “особливий” контракт, під час особливого стану, кризової ситуації, тощо, а так званий “Строковий”. Тобто пропрацювавши після звільнення з лав ЗСУ по мобілізації, зваживши всі “За” і “Проти” Іванівець вже укладає звичайний, а не терміновий контракт, що роботодавець трактує як звичайну зміну місця роботи працівника і звільняє останнього по статті КЗпП.

Такі справи житель Іванівського району, який проходить службу в зоні проведення АТО не залишив “просто так” і звернувся до суду.

В Херсонському окружному адміністративному суді вивчили всі матеріали справи, доводи сторін і дійшли до висновку, що іванівський військовослужбовець таки правий.

Президент України поки що не підписав Указ про завершення проведення в Україні АТО. Це значить, що в країні існує кризова ситуація, що загрожує національній безпеці.

Таким чином чоловік уклав контракт під час дії “особливого стану в країні”, а його мобілізація і демобілізація, на що посилається роботодавець, не припиняла терміну дії такого стану в країні.

Від так роботодавець мусить тримати за ним робоче місце із збереженням середнього заробітку, на весь період дії контракту.

В підсумку справи суд поновив за жителем району право на робоче місце і зобов’язав роботодавця виплатити йому середній заробіток в сумі 12 592 грн за вимушений прогул на час який він був незаконно звільнений.

За матеріалами: stepnews