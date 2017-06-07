У навчально-виховному комплексі №7 відбулась благодійна акція «Діти – дітям»

Благодійну акцію «Діти – дітям» провели в навчально-виховному комплексі №7 до Міжнародного дня захисту дітей. Вихованці НВК №7 разом із батьками та педагогічним колективом зібрали необхідний одяг, продукти харчування, засоби гігієни, взуття та іграшки. Усі ці речі було передано до служби у справах дітей Дніпровського району. Директор навчально-виховного комплексу №7 Інна Поперечнюк розповідає, що на базі навчального закладу дітей розвивають творчо і розумово, дбають про їх фізичне здоров’я та спортивне виховання, але завжди пам’ятають і про те, що діти повинні вміти допомагати іншим, бути милосердними та робити добро.

Служба у справах дітей Дніпровського району передає зібрані речі до дитячого відділення КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського», де перебувають покинуті малюки, або малюки з неблагополучний сімей, до Херсонського обласного будинку дитини та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Херсонська міськрада