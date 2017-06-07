У Чаплинському районі поліцейські затримали магазинного крадія

У Чаплинське відділення поліції надійшло повідомлення від 58-річного жителя одного з сіл. Чоловік розповів, що вночі невідомий розбив скло у магазині, після чого вкрав звідти понад 5 тисяч гривень та продукти харчування на суму 2500 гривень. Упродовж доби поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 52-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини. Під час проведення санкціонованого обшуку в будинку чоловіка поліцейські вилучили викрадені з магазину гроші та продукти. Крім того, чоловік підозрюється у крадіжках металевих виробів з подвір’їв своїх односельців. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області