У травні на Херсонщині аграрії придбали з аукціонів права оренди на 708 гектарів землі

У травні на земельних торгах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області, аграрії придбали права оренди на 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у Білозерському (3), Верхньорогачицькому (2), Голопристанському (3), Каланчацькому (1), Каховському (2), Нижньосірогозькому (2) та Скадовському (2) районах. Загальна площа переданих в оренду земельних ділянок склала понад 708 гектарів.

Лише за перший рік користування землею переможці торгів сплатили 653,4 тис. грн. Найвища відсоткова ставка за результатами торгів у травні була зафіксована у Каховському районі – 18,5% від нормативної грошової оцінки землі.

За використання 96,4 га пасовищ для ведення фермерського господарства орендар щороку сплачуватиме до бюджету місцевої ради понад 55,2 тис. грн, що у 4,6 разів перевищує стартовий розмір.

У 4,5 разів зросла стартова ціна лота під час земельного аукціону в Голопристанському районі. Тут за право орендувати 50 га землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва переможець торгів запропонував понад 29,1 тис. грн, що становить 18,18% від нормативної грошової оцінки землі.

В цілому від початку року аграрії придбали з аукціонів права на оренду 44 земельних ділянок загальною площею 2479,6 га на суму понад 3,66 млн грн.

ГУ Держгеокадастру у Херсонській області