Чорнобаївка вдвадцяте зустрічала хорові колективи України

3 червня в селі Чорнобаївка відбувся XX ювілейний регіональний конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів», в якому взяли участь 15 колективів з Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Учасників фестивалю привітав голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, в.о. першого заступника голови ОДА Дмитро Бутрій, голова Білозерської райдержадміністрації Віктор Романов, інші почесні гості. Засновником та почесним головою журі конкурсу «Чорнобаївський заспів» є Двічі Герой Соціалістичної Праці, Герой України, почесний член УААН, лауреат премії В.Вернадського Дмитро Моторний.

Також оцінювання конкурсантів здійснювали: голова журі – Харіс Ширінський – народний артист України, професор Херсонського державного університету; Вікторія Ярема – головний диригент Національного Заслуженого Академічного Українського Народного хору ім. Г.Верьовки; Омелян Шпачинський – завідувач кафедрою народного хорового співу Миколаївського філіалу Київського Національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, професор; Сергій Каталкін – викладач хорових дисциплін Херсонського училища культури; Володимир Капелюшник – в.о.директора обласного центру народної творчості; Валентина Розум – провідний методист з вокально-хорового жанру обласного Центру народної творчості.

За результатами конкурсу дипломами учасників нагороджені наступні колективи:

народний хор «Ветеран» Южноукраїнськ, народний хор Радсадівського СБК, народний хор «Дніпровські передзвони», Херсон.

Дипломами 3 ступеню нагороджені:

народний хор «Криниченька», смт Чернігівка, народний хор «Ветеран» Великоолександрівського РБК.

Дипломами 2 ступеню нагороджені:

народний хор «Калиновий цвіт» с. Чорнобаївка, народна хорова капела, Нова Каховка.

Дипломами 1 ступеню нагороджені:

народний академічний хор Голопристанського РБК, народний хор «Зоряниця», Миколаїв.

Гран-прі конкурсу отримав зразковий фольклорний колектив «Барвінок», Миколаїв.

Призом засновника конкурсу Дмитра Моторного нагороджений народний жіночий вокальний ансамбль «Калинонька», с.Запоріжжя, призом Білозерської райдержадміністрації – народний хор Борозенського СБК, призом управління культури Херсонської обласної державної адміністрації – народний хор ветеранів війни та праці м.Нова Каховка.

Переможців та учасників конкурсу відзначили дипломами, кубками та цінними подарунками.

Херсонська ОДА