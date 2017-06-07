В КПВВ «Чаплинка» прикордонники виявили автівку з переобладнаним паливним баком

5 червня до КПВВ «Чаплинка» на автомобілі «ГАЗ 3110» прибув громадянин України, який слідував з території тимчасово окупованого Криму до Нової Каховки. Під час огляду транспортного засобу за допомогою спеціальних технічних засобів прикордонного контролю військовослужбовці Херсонського загону виявили ознаки переобладнання конструктивних особливостей автомобіля. Громадянин збільшив об’єм паливного баку «Волги» до 260 літрів та використовував його для переміщення авто бензину поза митним контролем. По даному факту прикордонники проінформували представників Державної фіскальної служби,які в свою чергу вилучили транспортний засіб та 260 літрів авто бензину.

На громадянина склали протокол про порушення митних правил № 0108/50800/17 за статтею 483 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховування від митного контролю, тобто використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів».



Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов