Местные советы и ОТО Херсонщины могут получить на проекты развития от 100 тыс. грн до 375 тыс. грн

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Напомним, на Херсонщине решили провести областной конкурс проектов развития территориальных общин сел, поселков, городов. Первое организационное заседание совета конкурса прошло 11 мая, сообщает пресс-служба облсовета. Сам конкурс объявили 31 мая. Проекты принимают до 1 сентября.

Победителям обещают:
первая категория – сельсоветы (100 тыс. грн)
вторая категория – поссоветы и горсоветы городов районного значения (110 тыс. грн)
третья категория – райсоветы, горсоветы городов областного значения и ОТО (200 тыс. грн)
четвертая категория – территориальные общины сел, поселков, городов, райсоветов и ОТО (совместные проекты 375 тыс. грн).

По материалам: Гривна. Новый формат

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