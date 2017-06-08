Местные советы и ОТО Херсонщины могут получить на проекты развития от 100 тыс. грн до 375 тыс. грн

Напомним, на Херсонщине решили провести областной конкурс проектов развития территориальных общин сел, поселков, городов. Первое организационное заседание совета конкурса прошло 11 мая, сообщает пресс-служба облсовета. Сам конкурс объявили 31 мая. Проекты принимают до 1 сентября.

Победителям обещают:

первая категория – сельсоветы (100 тыс. грн)

вторая категория – поссоветы и горсоветы городов районного значения (110 тыс. грн)

третья категория – райсоветы, горсоветы городов областного значения и ОТО (200 тыс. грн)

четвертая категория – территориальные общины сел, поселков, городов, райсоветов и ОТО (совместные проекты 375 тыс. грн).

По материалам: Гривна. Новый формат