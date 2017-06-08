У Новій Каховці родичі жертви затримали грабіжника

Злочин стався у місті Нова Каховка приблизно о 16.00. До 34-річної жінки з маленькою дитиною підбіг невідомий та став виривати з рук сумку. Жінка чинила опір та почала кричати, після чого зловмисник покинув спробу вирвати сумку і втік. Потерпіла зателефонувала родичам, які на автомобілі під’їхали до неї та разом поїхали у напрямку, у якому втік зловмисник. Підозрюваного вони побачили біля магазину і викликали поліцію. Слідчо-оперативна група прибула на місце, жертва упізнала грабіжника. Затриманим виявився 41-річний безробітний, який проживає у дачному кооперативі.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Він пояснив, що терміново потребував грошей. У якості жертви невипадково обрав жінку з дитиною. Він гадав, що мати не буде чинити опір. Зловмисник перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів на території міста.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області