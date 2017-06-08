Середньомісячна зарплата у січні-березні на Херсонщині становила 5 188 грн

У січні-березні 2017 року середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ і організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становила 157,8 тис. осіб. Крім того, за зовнішнім сумісництвом та за договорами цивільно-правового характеру працювало 8,7 тис. осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні-березні поточного року становила 5 188 грн, що у 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати на одну особу (3 200 грн).

У січні-березні порівняно з відповідним періодом минулого року розмір заробітної плати збільшився в середньому на 46,7%.

Середній розмір оплати праці за січень–березень п.р. в усіх районах області був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом із тим лише у містах Херсон, Каховка та Гола Пристань він перевищував (на 10,4%, 5,8% та 2,7% відповідно) середній показник по області та становив: у Херсоні – 5 729 грн, Каховці – 5 487 грн, Голій Пристані – 5 327 грн.

Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% від середнього по економіці, спостерігався у Горностаївському (3 941 грн) районі.

Головне управління статистики у Херсонській області