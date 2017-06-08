На херсонских домах установят мемориальные доски

В июне исполком горсовета Херсона рассмотрит проект «Об установлении мемориальных досок» для увековечения памяти воинов, участвовавших в освобождении Херсона в Великой Отечественной войны, и Почетным гражданам города. Их планируют установить:

1. Андриец Александр Федорович – Почетный гражданин Херсона, участник боев за освобождение города в марте 1944 г., Нефтегавань, 3.

2. Боня Николай Михайлович – Почетный гражданин Херсона, участник ВОВ, Герой Социалистического труда, Портовый переулок, 5.

3. Васильев Василий Васильевич – Почетный гражданин Херсона, участник боев за освобождение города в марте 1944 г., Нефтегавань, 3.

4. Загороднюк Федор Иванович – Почетный гражданин города, участник ВОВ, Заслуженный художник Украины, ул. Кирилла и Мефодия, 23.

5. Курган Владимир Петрович – Почетный гражданин Херсона, участник боев за освобождение города в марте 1944 г., пл. Свободы, 9.

6. Назаренко Владимир Павлович, Почетный гражданин Херсона, лауреат Государственной премии УССР, гендиректор производственного объединения «Днепр».

7. Умница Сергей Яковлевич – Почетный гражданин Херсона, участник боев за освобождение города в марте 1944 г., ул. Ивана Богуна, 58а.

8. Чабанов Сергей Иванович – Почетный гражданин Херсона, участник боев за освобождение города в марте 1944 г., ул. Потемкинской, 135.

По материалам: Херсонские факты