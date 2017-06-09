Херсонським поліцейським вручили сертифікати на нові квартири

9 червня під час робочого візиту в Херсон міністр МВС України Арсен Аваков та глава Нацполіції України Сергій Князєв вручили сертифікати на нові квартири 65-ти родинам працівників поліції Херсонщини. Аваков наголосив, що у бюджеті країни закладені гроші для будування житла для поліцейських, гвардійців, прикордонників, рятувальників і віськовослужбовців. «І нам дуже важливо, щоб у кожній області, і про це ми говорили з очільником Херсонської ОДА, здавався як мінімум один будинок. На наступний рік ми плануємо додати ще житло для поліцейських і прикордонників», – сказав очільник Міністерства внутрішніх справ України.

П’ятиповерховий трипід’їздний будинок побудовано за фінансування Міністерства внутрішніх справ України у рекордний строк – упродовж року.

Одно-, дво- та трикімнатні комфортабельні квартири по вул. Фонвізіна отримали працівники служб Головного управління Національної поліції в Херсонській області, поліції охорони, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, управління патрульної поліції у місті Херсон, територіального сервісного центру, які потребували поліпшення житлових умов.

Поліцейські чекали на цю подію багато років. Серед тих, хто отримав нове житло – учасники антитерористичної операції на сході країни, багатодітна родина, сім’ї з дітьми-інвалідами дитинства, переселенці з Луганської та Донецької областей, які зберегли вірність присязі, матері-одиначки, а також донька загиблого під час виконання службових обов’язків працівника поліції.

Департамент комунікації

Національної поліції України