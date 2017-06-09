В КПВВ «Чаплинка» прикордонники виявили автозапчастини заховані в паливному баку

Прикордонники Херсонського загону спільно з представниками Державної фіскальної служби продовжують виявляти осіб, які, використовуючи схованки, намагаються переміщувати товари через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в незаконний спосіб. Так сьогодні вночі, до КПВВ «Чаплинка» на автомобілі «Volkswagen» прибув громадянин України, який направлявся з Запоріжжя до Євпаторії. Під час огляду транспортного засобу за допомогою спеціальних технічних засобів прикордонного контролю в паливному баку автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці виявили нові 423 автомобільні запчастини.

При цьому бак використовувався громадянином виключно як схованка, а для роботи двигуна в автомобілі встановлена газова установка.

Представники Державної фіскальної служби вилучили автомобіль та виявлені запчастини, а на громадянина склали протокол про порушення митних правил за статтею 483 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення това рів через митний кордон України з приховування від митного контролю, тобто використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів».

Сума оцінки на даний час підраховується.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов