Актриса Херсонського облмуздрамтеатру сварить борщ на грін-зоні просто неба

Актриса Херсонського облмуздрамтеатру Світлана Журавльова варить борщ на грін-зоні просто неба і встигає ділитися щемкими враженнями про те, що хвилює кожного з нас у цей тривожний для країни час. Починає Світлана закладати борщ і спілкуватися з театроманами на своїй справжній кухні о 20:00 13 червня. А щоб ніхто не сумнівався в щирості і правдоподібності сповіді актриси, на завершення вечора вона сердечно пригостить своїх шанувальників смачним українським борщем. Вхід безкоштовний. Називається вистава «Кицька на спогад про темінь». Режисер-постановник Сергій Павлюк. Грін-зона в Потьомкінському сквері поруч з театром.

Прес-служба облмуздрамтеатру ім. М. Куліша

Фото: Любимій Херсон