В мае на автодороги области выехало более тысячи водителей-новичков

В мае по результатам успешного прохождения проверки знаний 1 086 водителей впервые получили в территориальных сервисных центрах МВД Херсонщины удостоверения на право управления транспортными средствами. Это наибольшее количество по сравнению с другими месяцами этого года. В мае в учебных заведениях области, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, закончили обучение 3 189 кандидатов в водители. В территориальных сервисных центрах области у будущих водителей принято:

1 865 теоретических и 2 814 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Процент сдачи экзаменов с первого раза составляет 53,8.

Региональный сервисный центр МВД в Херсонской области