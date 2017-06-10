На Херсонщині припинена незаконна діяльність газової АЗС «без документів»

Працівники оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області припинили незаконну діяльність авто газозаправної станції, розташованої на території Херсона. З початку року «газові комерсанти» здійснювали реалізацію паливно-мастильних матеріалів (скрапленого газу) без будь-яких дозвільних документів. Це стало відомо під час проведення комплексу оперативних заходів в рамках операцій «Акциз-2017» та «Курорт – 2017».

На підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено обшук за місцем реалізації та зберігання підакцизних товарів. Скраплений газ об’ємом 2 700 літрів орієнтовною вартістю 33 тис. грн, обладнання (газовий модуль) вартістю майже 300 тис. грн, чорнові записи та товарні чеки та інші документи, які підтверджують факти постачання та реалізації паливно-мастильних матеріалів,описано та вилучено.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, що кваліфікується за ч.1 ст.204 КК України за фактом зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).



Прес-служба ГУ ДФС у Херсонській області