Глава Херсонщины встретился с инвесторами, готовыми сотрудничать в сфере капельного орошения

9 июня глава Херсонщины Андрей Гордеев провел переговоры с представителями компании «XINDACHENG GROUP». На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере капельного орошения в Херсонской области. Гордеев рассказал гостям, что у нас "настоящий инвестиционный бум". "Инвесторы не боятся вкладывать финансовые ресурсы в Херсонщину, несмотря на то, что мы граничим с временно оккупированным Крымом. Мы готовы на правовом и законодательном уровне оказать помощь всем бизнесменам и создать максимально комфортные условия для сотрудничества", – написал Андрей Гордеев в Facebook.

Генеральный менеджер «XINDACHENG GROUP» Ли Ченгху поблагодарил за дружеский прием и выразил желание продолжить сотрудничество.

Результатом переговоров с китайскими инвесторами стала договоренность в ближайшее время посетить предприятие «Сокар» в Азербайджане.