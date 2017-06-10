На Херсонщине прошел II этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Джура»

9 июня в Красном Скадовского района прошел II (областной) этап Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»). Глава Херсонской области Андрей Гордеев в Facebook отметил, что «игра поразила своими масштабами». В мероприятии участвовали более 300 школьников из всех районов Херсонщины. Они "показали свои умения в сборе и разборке стрелкового оружия, стрельбе из автомата, преодолению полосы препятствий и тому подобное. Также участникам представили военную технику ВСУ", – написал Гордеев.