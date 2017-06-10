Подяка грошима прикордоннику обернулася для українки повідомленням до поліцейських

Громадянка України, маючи усі необхідні та належно оформлені документи на перетин адмінмежі із анексованим Кримом, намагалася віддячити прикордонникам за ввічливе та швидке оформлення. Учора до КП «Чонгар» у пішому порядку прибула 56-річна громадянка України. Направлялася українка із анексованого Криму до м. Харків. Після проходження паспортного контролю, українка надала інспектору гроші у розмірі 200 грн. Громадянка пояснила, що таким чином вона хотіла віддячити прикордонникам за якісне та швидке оформлення. Військовослужбовець від незаконної грошової винагороди відмовився. По даному факту прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Прес–служба Бердянського прикордонного загону