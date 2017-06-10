Поліцейські Херсонщини нестимуть службу на 18 нових кроссоверах

18 службових автомобілів з екологічними двигунами вручили територіальним підрозділам Головного управління Національної поліції в Херсонській області міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв, які перебували в Херсоні з одноденним робочим візитом. Ця подія стала продовженням процесу технічного оснащення та модернізації поліції Херсонщини. Уряд Японії передав більше 600 сучасних екологічних позашляховиків «Mitsubishi Outlander PHEV» для потреб поліції в регіонах. На Херсонщині нові автомобілі вирушать у 11 районних відділів та відділень поліції для груп реагування патрульної поліції.

Завдяки оновленню автопарку районних підрозділів поліції Херсонщини, групи швидкого реагування зможуть більш оперативно, мобільно та результативно виконувати свої функції по припиненню правопорушень, допомозі жителям та затриманню злочинців.

"Поліцейські на місцях заслуговують на найкраще – на нові автомобілі і нове житло. Через соціальний захист я хочу домогтися того, щоб кожен працівник поліції мав упевненість у майбутньому. Паралельно, щоб зростала ї довіра до поліції, рівень якої сьогодні становить 42%, – повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. – Ще рік тому, коли я був у вас, рівень був менший. Три роки тому він становив 5%. А, наприклад, у Норвегії рівень довіри до поліції 97%. Я дуже хочу, щоб так стало і у нас. Упевнений, що ми абсолютно до цього готові".

Слід зазначити, що нові кроссовери добре пристосовані до служби у сільській місцевості. Особливо такі автівки стануть у нагоді поліцейським, які несуть службу у курортних районах області: Генічеському, Голопристанському, Каланчацькому та Скадовському.

"18 нових кроссоверів уже завтра поїдуть у найвіддаленіші райони, а не залишаться в обласному центрі. Саме районні відділи та відділення поліції гостро потребуть службових автомобілів. Тепер поліцейські зможуть швидко прибувати на місця, допомагати людям та затримувати правопорушників, – зазначив голова Національної поліції України Сергій Князєв. – У місті Києві ми залишили всього 12 автомобілів, а усі інші, а це більше 600 машин, передали у регіони".

Відділ комунікації поліції Херсонської області