На Херсонщині поліцейські протягом години розкрили вбивство

В Каховці перехожі виявили труп чоловіка з чисельними тілесними ушкодженнями. Протягом години поліцейські встановили чоловіка, який підозрюється в скоєнні злочину. Затриманий нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де 13 років відбував покарання за скоєння вбивства. Вранці до чергової частини Каховського відділу поліції зателефонував місцевий житель. Він повідомив, що в 5:30 на одному з перехресть міста виявив тіло невідомого з чисельними тілесними ушкодженнями. Поліцейські встановили, що загиблим є 26-річний місцевий мешканець. За результатами судмедекспертизи, смерть чоловіка настала внаслідок отримання черепно-мозкової травми та перелому кісток черепа.

В ході детального огляду місця події працівники поліції з’ясували, що тіло потерпілого на перехрестя принесли. Сліди волочіння привели оперативників до воріт домоволодіння, де проживає раніше судимий за майнові злочини чоловік.

Під час огляду подвір’я поліцейські в різних місцях виявили садовий інвентар зі слідами крові. 32-річний власник домівки знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Він розповів, що ввечері до нього в гості завітала компанія з числа чотирьох чоловіків та двох жінок. Серед них був і потерпілий. Всі разом вони тривалий час вживали спиртні напої.

Поліцейські встановили особи всіх гостей, поспілкувалися з ними і протягом години встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Чоловік тільки в березні звільнився з місць позбавлення волі, де 13 років відбував покарання за скоєння вбивства.

З його слів, в ході вживання спиртного між ним та потерпілим виник конфлікт. Коли вони вдвох вийшли на подвір’я, підозрюваний почав бити молодика. Удари наносив по голові всіма предметами, що були на подвір’ї – лопатою, вилами, сапою. Коли потерпілий перестав дихати, зловмисник вирішив закопати тіло за містом. Але йому не вистачило сил і він залишив труп на перехресті.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального-процесуального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області