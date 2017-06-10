Кожен мешканець Чорнобаївки може вписати своє ім’я в спортивну історію села

10 червня під час проведення Олімпійського дня започатковується написання «Книги спортивних рекордів села Чорнобаївка». Кожен мешканець села має чудову нагоду встановити рекорд та вписати своє ім’я в спортивну історію Чорнобаївки.

Рекорди встановлюватимуться у таких спортивних номінаціях:

1. Стрибок у довжину з місця поштовхом двома ногами. Учаснику надається 3 спроби. Змагання проводяться у наступних категоріях: діти віком до 13 років; дорослі з 14 років.

2. Стрибок у висоту з місця двома ногами. Змагання проводяться у наступних категоріях: діти віком до 13 років; дорослі з 14 років.

3. Підтягування на високій перекладині. Виконання вправи часом не обмежується. Змагання проводяться у наступних категоріях: діти віком до 13 років; дорослі з 14 років.

4. Поштовх гирі. Зараховується кількість правильно виконаних спроб за 5хв. Категорії учасників не визначаються.

5. Поштовх штанги вагою 55кг. Зараховується кількість правильно виконаних спроб за 5хв. Категорії учасників не визначаються.

6. Жонглювання футбольного м’яча. Виконання вправ часом не обмежується. Категорії учасників не визначаються.

7. Віджимання від підлоги на більшу кількість разів. Категорії учасників не визначаються.

8. Присідання на одній нозі. Виконання вправ часом не обмежується. Категорії учасників не визначаються.

9. Стрибки на скакалці. Зараховується кількість стрибків на протязі 3 хв. Категорії учасників не визначаються.

10. Вправи для пресу. Зараховується кількість підйомів на протязі 3 хв. Категорії учасників не визначаються.

Усі бажаючі прийняти участь у змаганнях з встановлення рекордів можуть зареєструватися у суддів на етапах змагань.

Переможці отримають не тільки дипломи, що засвідчують встановлення рекорду, а й подарунки від НОК України.

Також організатори підготували безліч різноманітних спортивних конкурсів. У яких кожен учасник буде мати чудову нагоду зробити крок на зустріч здоровому способу життя та відчути себе справжнім олімпійцем.

Силачі зможуть помірятися силами у армреслінгу, малеча – покидати м’ячики у корзинку, понабивати м’яча на тенісній ракетці. Відчути себе справжніми спортсменами позаймавшись на гребних тренажерах: байдарка, каноє, академічна веслування. Найспритніші поміряються силами у стрітболі, спробують поборотися, як справжні борці.

За участь у кожному конкурсі, учасники отримають печатку на руку. 6 найактивніших учасників з найбільшою кількістю печаток отримають сертифікати на безкоштовне відвідування "Макдональдс".

Переможці спортивних конкурсів будуть нагороджені призами та подарунками від Національного олімпійського комітету.

Змагання розпочнуться заїздом на велобігах для дітей віком до 5 років, велосипедах та самокатах, скейтах, роліках.