У  травні на Херсонщині реалізовано понад 14 тис. балонів зі скрапленим газом

У травні населенню області реалізовано понад 14 тисяч балонів зі скрапленим газом. Станом на 1 червня поточного року дочірнім підприємством "Газпостач" ПАТ "Херсонгаз" населенню області реалізовано 14 тис. 30 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 266 570 кг (балон – вартістю 307,00 грн). Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом травня надійшло, шт. балонів:
Новотроїцький район 1815
Генічеський район 1232
Іванівський район 429
Скадовський район 1402
Голопристанський район 2029
Каховський район 632
Нова Каховка 35
Горностаївський район 498
Бериславський район 675
Великолепетиський район 229
Верхньорогачицький район 210
Нижньосірогозький район 441
Цурюпинський район 1548
Херсон 133
Білозерський район 664
Високопільський район 325
Великоолександрівський район668
Нововоронцовський район 390
Каланчацький район 244
Чаплинський район 431
"Херсонгаз" попереджає про небезпеку купувати скраплений газ у сумнівних продавців, або у тих місцях, де балони транспортувалися або наповнювалися без дотримання стандартів безпеки. Не заправляйте газові балони на автозаправках!
Прес-служба "Херсонгаза"