У  травні на Херсонщині реалізовано понад 14 тис. балонів зі скрапленим газом

У травні населенню області реалізовано понад 14 тисяч балонів зі скрапленим газом. Станом на 1 червня поточного року дочірнім підприємством "Газпостач" ПАТ "Херсонгаз" населенню області реалізовано 14 тис. 30 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 266 570 кг (балон – вартістю 307,00 грн). Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом травня надійшло, шт. балонів:

Новотроїцький район 1815

Генічеський район 1232

Іванівський район 429

Скадовський район 1402

Голопристанський район 2029

Каховський район 632

Нова Каховка 35

Горностаївський район 498

Бериславський район 675

Великолепетиський район 229

Верхньорогачицький район 210

Нижньосірогозький район 441

Цурюпинський район 1548

Херсон 133

Білозерський район 664

Високопільський район 325

Великоолександрівський район668

Нововоронцовський район 390

Каланчацький район 244

Чаплинський район 431

"Херсонгаз" попереджає про небезпеку купувати скраплений газ у сумнівних продавців, або у тих місцях, де балони транспортувалися або наповнювалися без дотримання стандартів безпеки. Не заправляйте газові балони на автозаправках!

Прес-служба "Херсонгаза"