Херсонцы отметят День рождения Канады

В пятницу, 16 июня, в парке "Херсонская крепость" с 16 до 20 часов будет проходить фестиваль-вечеринка "С Днём Рождения, Канада! фестиваль" в честь 150-летия Канады. В честь союза херсонско-канадских взаимоотношений в программе мероприятия будет:

– торжественный ход с херсонским и канадским флагами;

– информационная площадка "О Канаде";

– концертная программа;

– детская развлекательная площадка;

– зона мастер-классов для детей и взрослых;

– аквагримм для взрослых и детей;

– другие локации различного бизнеса, общественных организаций, которые поддерживают взаимоотношения Канады и Херсона!

Канада славится своей экологичностью, образованием, высоким уровнем жизни, толерантностью.

Возьмём за пример качество жизни канадцев и сделаем Херсон лучше!

Приходите, и вы узнаете самые интересные подробности о Канаде и отпразднуете вместе с нами этот замечательный союз Херсона и Канады.

Организаторы: компания "StudyActon Inc." (Торонто, Онтарио), координатор Екатерина Боброва (Херсон), волонтер Варвара Ермолаева (Торонто), бизнес-ассоциация "Мы-Херсонцы".