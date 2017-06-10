Херсонцы отметят День рождения Канады

В пятницу, 16 июня, в парке "Херсонская крепость" с 16 до 20 часов будет проходить фестиваль-вечеринка "С Днём Рождения, Канада! фестиваль" в честь 150-летия Канады. В честь союза херсонско-канадских взаимоотношений в программе мероприятия будет:
– торжественный ход с херсонским и канадским флагами;
– информационная площадка "О Канаде";
– концертная программа;
– детская развлекательная площадка;
– зона мастер-классов для детей и взрослых;
– аквагримм для взрослых и детей;
– другие локации различного бизнеса, общественных организаций, которые поддерживают взаимоотношения Канады и Херсона!
Канада славится своей экологичностью, образованием, высоким уровнем жизни, толерантностью.
Возьмём за пример качество жизни канадцев и сделаем Херсон лучше!
Приходите, и вы узнаете самые интересные подробности о Канаде и отпразднуете вместе с нами этот замечательный союз Херсона и Канады.
Организаторы: компания "StudyActon Inc." (Торонто, Онтарио), координатор Екатерина Боброва (Херсон), волонтер Варвара Ермолаева (Торонто), бизнес-ассоциация "Мы-Херсонцы".