У Херсонській області припинена діяльність двох підпільних цехів, які виготовляли фальсифікований алкоголь

Працівники податкової міліції відомства спільно зі співробітниками управління захисту економіки ГУ НП у Херсонській області припинили діяльність двох підпільних цехів, які незаконно виготовляли фальсифіковані алкогольні виробів, вживання яких становило загрозу для здоров’я та життя людей. Впродовж 2016-2017 років власники підпільного бізнесу виготовляли різноманітні фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту та з додаванням ароматизаторів «Карамель», «Коньяк», «Ваніль» та барвників. Коньячні вироби фальсифікувались під торгівельні марки заводів-виробників України та Молдови із використанням відповідної фірмової фурнітури.

Винахідливі дільці «вдало» організували діяльність мережі реалізаторів на території Херсонської області, які «допомагали» продавати фальсифікат у скляній тарі та в ємностях об’ємом 5 літрів через мережу Інтернет з використанням служб товарної доставки на території Херсонської області та за її межами.

На підставі ухвали Херсонського міського суду вилучено підакцизні товари орієнтовною вартістю 444 тис. грн.

Під час проведення обшуків у транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів справи викрито та вилучено мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи та грошові кошти у сумі 29 638 грн. а також транспортний засіб – Daewoo Lanos, який використовувався для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Загальна вартість вилучених товарно – матеріальних цінностей становить майже 600 тис. грн.

Досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками ч.3 ст.204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.



Прес-служба ГУ ДФС у Херсонській області