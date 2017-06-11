В Херсонском ВУФК решили открыть отделение по футзалу

9 июня Херсонский облсовет согласовал обновление специализации Херсонского высшего училища физкультуры (ВУФК). Будет открыто отделение по футзалу на 12 человек и переведен дополнительный контингент дзюдо в основной состав отделения дзюдо (6 чел.). Опеку над отделением по футзалу берет президент ФК «Продэксим» Игорь Колыхаев (обещает финансировать расходы, проживание, питание, участие в соревнованиях и пр.). Лучшие футзалисты со временем смогут играть в основном составе ФК «Продэксим».

По материалам: Гривна. Новый формат