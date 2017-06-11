На Херсонщині тривають профілактичні заходи «Нерест» (фото)

Вночі працівники відділення поліції в порту Херсон під час відпрацювання водної акваторії Каховського водосховища поблизу смт Велика Лепетиха помітили двох чоловіків, які пірнали під воду. Поліцейські затримали їх і з’ясували, що вони займаються незаконним виловим раків. Під час огляду поліцейські виявили і вилучили у правопорушників акваланги, гідрокостюми та понад 500 раків, яких повернули в природнє середовище. Загальна сума збитків виловлених раків встановила 8 000 грн. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Профілактичні заходи по недопущенню незаконного вилову водних біоресурсів тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області