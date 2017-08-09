На Херсонщине заработал благотворительный лагерь «Дерево жизни» для детей участников АТО и переселенцев

На Херсонщине в Лазурном заработал благотворительный лагерь «Дерево жизни» для детей украинских военных, детей-переселенцев из Донбасса и тех, которые живут в прифронтовой зоне. Как сообщили организаторы, инициатором проведения акции в рамках проекта Министерства молодежи и спорта Украины «Столетний путь» стала «Світова Управа Спілки Української Молоді», ячейки которой действуют в 10 странах мира. Лагерь действует 3 года, 40% нынешних участников, уже принимали участие в проекте в 2015 и 2016 гг.

114 детей из Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Луганской, Донецкой областей отдыхают в лагере.

Они будут оздоравливаться 2 недели. Дети смогут не только отдыхать, но и посещать кружки по истории Украины, обществоведения и культурологии.

В лагере работают 42 воспитатели и инструктора, среди которых есть и переселенцы, участники АТО, а также сумовцы из Америки, Канады и Великобритании.

В «Дереве жизни» проходит благотворительная инициатива «Друг Героя» – собаки-канистерапевты помогают лечить эмоциональные травмы, вызванные войной.

По материалам: Гривна. Новый формат