Чоловіка, що, ймовірно, вдарив людину каменем по голові, затримали херсонські патрульні

Виклик про нанесення тілесних ушкоджень отримали патрульні вчора близько 18:00. Заявник повідомляв, що на розі вулиць Фонвізіна та Нестерова двоє невідомих ударили чоловіка каменем по голові. Екіпаж негайно вирушив за адресою. Інспектори першими прибули на місце пригоди. За хвилину під’їхала карета "швидкої". Постраждалого з травмою голови госпіталізували в непритомному стані. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Як з’ясували поліцейські, в чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку.

Потім один з учасників сутички схопив камінь та вдарив ним по свого опонента. Свідки події зазначили, що всі троє перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Громадяни детально описали нападників і вказали напрямок, в якому ті побігли. Всім екіпажам негайно передали орієнтування. Схожого за описом громадянина патрульні помітили за кілька хвилин на вулиці Миколи Гринька.

Його упізнали очевидці. Інспектори встановили, що той вже притягувався до кримінальної відповідальності. 32-річного місцевого жителя доправили до Херсонського відділу поліції.

Патрульна поліція Херсона