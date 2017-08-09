В 3 часа утра херсонские патрульные задержали крикуна-злоумышленника

Вчера около 3 ч утра в Херсоне под окнами дома на ул. Поповича кричал неизвестный. Патрульная полиция на месте происшествия обнаружили шумного гражданина, который был пьян. Гражданин рассказал, что кричит своей сожительнице, поскольку не может попасть в дом. Патрульные проверили мужчину по базами и установили, что он разы, что он разыскивается Краматорским отделением полиции за избежание ответственности за совершение кражи. 48-летнего крикуна-злоумышленника доставили в отделение полиции.

Патрульная полиция Херсона

